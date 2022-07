Atc Piemonte Nord, incendio in un appartamento a Biella: “Ritardi nei lavori di ripristino, ci scusiamo”

“Abbiamo maturato un ritardo nei lavori di ripristino post incendio a Biella e di questo ci scusiamo con gli inquilini della palazzina di via Lombardia 9 che stanno patendo qualche disagio”. Lo dichiara Atc Piemonte Nord, dopo l’articolo pubblicato martedì 19 luglio su NewsBiella.it. (leggi qui)

“Non è nostra abitudine accampare scuse – si legge nel comunicato – all’indomani del rogo divampato l’8 novembre dello scorso anno in un nostro alloggio al 2° piano, un tecnico Atc aveva effettuato un sopralluogo per verificare l’accaduto e quantificare i danni. Poi, però, la situazione è rimasta in stallo. Tuttavia – chiarisce la nota dell’Agenzia territoriale per la casa – all’allungamento dei tempi ha concorso non solo il sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria ma anche la circostanza che l’inquilino dell’alloggio, pur da noi sollecitato in tal senso, non abbia ancora provveduto allo sgombero dei suoi beni e a riconsegnarcelo”. Inquilino, va detto, che dopo l’incendio era stato subito destinato ad altro appartamento.

“Per quanto riguarda la sostituzione dei serramenti danneggiati – si legge nel comunicato – una ditta incaricata provvederà in tempi brevi alla loro sostituzione, mentre pur escludendo il rischio di crollo come è stato certificato dal verbale dei Vigili del fuoco, un tecnico effettuerà comunque verifiche statiche del solaio”.

Atc Piemonte Nord conferma l’attenzione verso tutti gli edifici del quadrante, circa 15 mila tra case, negozi e garage di proprietà o in gestione. “Purtroppo l’enorme mole di lavoro tra manutenzione ordinaria e straordinaria cui siamo sottoposti quotidianamente, fa sì che ogni tanto si creino dei cortocircuiti nella nostra macchina organizzativa. Ma l’impegno verso i nostri inquilini è massimo. Ringraziamo perciò NewsBiella.it per la segnalazione e i nostri affittuari per la pazienza dimostrata”.

L’ente ricorda, infine, a tutti gli inquilini di adottare norme e comportamenti tali da non mettere a rischio l’incolumità propria e quella altrui, così come l’integrità degli alloggi. Il rogo di Biella sarebbe stato, infatti, originato da un mozzicone di sigaretta che era stato incautamente gettato sul balcone ove erano stati ammassati beni infiammabili.