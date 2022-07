Piemonte, valzer dei presidi: al Liceo Scientifico di Biella Mario Massazza

Valzer di presidi in Piemonte. L'Ufficio scolastico regionale ha pubblicato i conferimenti dei nuovi incarichi e le conferme in vista del nuovo anno scolastico 2022-2023.

New entry nel mondo della scuola superiore è Mario Massazza, che lascia l'Istituto Comprensivo di Vigliano per andare a dirigere il Liceo Scientifico Avogadro di Biella rimasto sede vacante dopo il pensionamento di Dino Gentile. Ferdani Aldo avrà invece un nuovo incarico all'Istituto Comprensivo Fratelli Viano Da Lessona Brusnengo e lascerà scoperto l' Istituto Comprensivo Occhieppo – E Schiaparelli.

Cambio anche per Nuccio Stefania che diventerà dal 1 settembre dirigente anche al Biella 3 mantenendo comunque sempre il Comprensivo di Cavaglia'. Nuccio nel capoluogo prenderà il posto di Renato Scutellà che dopo un anno a Biella tornerà in Calabria. "Ho avuto questa opportunità e l'ho colta - commenta Scutellà - , ma lascio il cuore sulla scrivania qui a Biella. Ho avuto molte dimostrazioni di affetto in questi giorni, e mi ha fatto davvero piacere. Torno a casa volentieri ma non nascondo di essere commosso e anche un po' triste. Lascio una bella realtà".

Conferma invece per Martinelli Marialuisa al Comprensivo di Andorno; Nuccio Stefania come già detto al Comprensivo di Cavaglia'; Bassotto Palto' Monica resterà all' Istituto Comprensivo di Pray; Bada' Tiziano al Comprensivo di Biella 2 2 Pisu Monica Istituto Comprensivo San Francesco D'assisi. Conferma anche per Molinari Cesare all'Istituto Superiore Gae Aulenti Biella e Marciano' Giovanni all' Istituto Tecnico Industriale Q. Sella Biella.

Restano "scoperti" gli istituti comprensivi di Vigliano dove era preside Massazza, Occhieppo che era di Ferdani, Mongrando della Nuccio e Valdengo che era in reggenza a Raffaella Miori del Bona. Per queste sedi si deciderà a fine agosto con le nuove immissioni in ruolo.