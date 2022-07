Il sindaco Ceffa scrive a Obama: “Vieni a Bioglio, qui Papier Peint come alla Casa Bianca”

“Ho scritto a Barack Obama, se risponde e passa di qua vi avviso”. Ha destato grande curiosità il messaggio apparso, nei giorni scorsi, sulla bacheca Facebook del sindaco di Bioglio Stefano Ceffa. Oggetto della missiva? La presenza, nella magnifica Villa Santa Teresa, dei Papier Peint Panoramique, realizzate dalla manifattura Zuber a metà '800. Una collezione che ritrae paesaggi dell'America del Nord identica a quella visibile all'interno della Casa Bianca.

“L'allora presidente degli Stati Uniti, insieme alla first lady Michelle, posò in alcuni scatti fotografici, con i Paper Peint sullo sfondo dimostrando grande apprezzamento verso queste opere, che ricordo, sono molto rare – spiega il primo cittadino - Se qualcuno volesse osservarle può farlo in alcuni luoghi: al museo di Rixheim, vicino a Colmar, in Francia; alla Casa Bianca e, anche, a Bioglio”.

Da lì, l'invito ai coniugi Obama per visitare la collezione presente nel piccolo paese alle porte di Biella: “Sto pensando di invitarli per un set fotografico a Bioglio. A parte le battute, ho preso carta e penna e ho inviato un'email all'indirizzo della sua fondazione. Gli ho parlato delle nostre bellezze e della nostra collezione, pressoché identica, a quella esposta alla Casa Bianca. Se mai venisse in Italia, la comunità di Bioglio sarà ben felice di accoglierlo”.