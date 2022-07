Emergenza idrica: Cordar Biella invita i Comuni a emettere ordinanze

"Non chiediamo di non bagnare gli orti, siamo consapevoli che la spesa è aumentata e significherebbe chiedere troppo ai cittadini. Ma chiediamo di usare l'acqua pubblica davvero in maniera più razionale, di bagnare lo stretto il necessario". Queste le parole di Emanuele Martinazzo, presidente Cordar Biella, il cui Cda ieri ha approvato un documento che contiene l'invito ai sindaci di adottare ordinanze al fine di impartire disposizioni di risparmio idrico a tutte le utenze.

"In media una persona consuma 130 litri di acqua al giorno - continua Martinazzo - . Sabato e domenica che è stata usato 160 a persona. E' chiaro fa più caldo".

In particolare, si ritiene opportune che i Comuni adottino gli specifici provvedimenti di divieto di prelievo e consumo di acqua potabile per i seguenti usi:

- irrigazione e innaffiatura giardini privati

- lavaggio aree cortilizie e piazzali

- lavaggio di veicoli privati

- riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua

- tutti gli usi diversi da quello alimentare e igienico