Un lettore scrive: “Siccità deve far riflettere su errori amministrazioni pubbliche”

la siccità di questi mesi e le crisi idriche ci devono far riflettere sugli errori delle amministrazioni pubbliche. Fino ad oggi gli enti comunali si sono affidati a società private con partecipazione pubblica, la maggior parte degli impianti in funzione sono opere degli anni cinquanta, vetusti e compatibili a perdite oltre il 30% , le amministrazioni a fronte di queste problematiche affidino le competenze a terzi ,che optano per la soluzione di perdita a fondo perduto (più conveniente che sostituire le tubazioni forate dal tempo). Pochi comuni hanno optato per la gestione diretta proprio per questi motivi, senza pensare che esistono progetti europei per rinnovare gli acquedotti con risparmio sostenibile di un bene vitale. Alla luce di questo si risparmierebbe anche sui costi degli enti di gestione dell'acqua, oltre che avere più acqua gratuita per i cittadini".