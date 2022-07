Valdilana, Frandino: "Non era meglio aiutare l'associazione Barioglio a restare in vita?"

Il Comune di Valdilana ha in questi giorni inviato una lettera in cui invita i cittadini a rispondere ad una intervista fatta da tre operatrici sociali su quali servizi agli anziani vorrebbero. Un'iniziativa che prevede incontri ed interviste anche al mercato con anziani over 70. Premettendo che non siamo contrari a tale iniziativa, vorremmo far riflettere su alcuni punti per noi di mare Mosso essenziali: prima si tolgono i servizi e poi si chiede agli anziani di che servizi hanno bisogno? Ci pare una grande contraddizione, perchè se ogni mumicipalità avesse i propri servizi compresi quelli di assistenza agli anziani, non ci sarebbe bisogno di andare a fare domande in giro!

Il comune di Valdilana doveva essere un comune federato, dove ogni municipalità ha i propri servizi, invece per accentrare tutto a Trivero che è il vero comune unico, si è spogliata ogni municipalità di questi importanti servizi, invece di fare una politica di progettualità e confronto con la cittadinanza si è preferito con spirito autoritario accentrare tutto a Trivero, dimenticando chi nelle altre municipalità fosse impossibilitato per varie ragioni a raggiungere il capoluogo.

Allora, perché investire tempo, mezzi finanziari, risorse varie nel voler mettere a punto uno studio che minimo dalla sua programmazione allo stato realizzativo avrà bisogno di molti mesi? Non era più facile studiare sinergie con un'associazione importante come la "Antonio Barioglio" invece di lasciare morire un' esperienza così importante per mancanza di aiuti, vivendo essa solo di beneficenza? Perchè? a questa risposta invitiamo l'amministrazione comunale a darci delle risposte.