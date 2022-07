All’Oasi Zegna il campionato italiano giovanile XCO: ecco i risultati FOTO

Weekend importante per il mondo della mountain bike all’Oasi Zegna nelle giornate di sabato 16 e domenica 17, nelle quali si è svolto il campionato italiano giovanile XCO Cross Country che ha coinvolto le categorie Allievi ed Esordienti, sia femminili che maschili.



Nella categoria Donne Esordienti, 1° anno, è Nicole Righetto del Team Velociraptors ad aggiudicarsi la prima posizione con 29 minuti e 43 secondi. Nelle Esordienti del secondo anno Elisa Bianchi, Velò Montirone, guadagna il primo posto con 30 minuti e 54 secondi.



Si giunge così alle Allieve del primo anno, categoria vinta da Elisa Ferri, Olimpia Valdarnese, con 45 minuti e 22 secondi mentre, tra le Allieve del secondo anno, si impone Giulia Rinaldoni, Polisportiva Morrovallese, con 44 minuti e 33 secondi.



Tra gli uomini, nella categoria Esordienti del primo anno, Filippo Cingolani, Team Cingolani – Marche, si piazza al primo posto con 41 minuti e 54 secondi. Tra gli Esordienti del secondo vince Patrik Rosola Pezzo, S.C. Pol. Caselle Rossetto, con 39 minuti e 21 secondi.



Infine, tra gli Allievi del primo anno, Elia Rial, Gagabike Team – Emilia, si classifica in prima posizione con 49 minuti e 55 secondi. Nella categoria Allievi, secondo anno, è Luca Fregata, Four Es Racing Team, ad imporsi sugli avversari con 49 minuti e 3 secondi.