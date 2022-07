Podismo, le corse della settimana fino al 24 luglio nel Biellese

• Martedì 20 luglio – Cossila ospiterà l’edizione 2022 del Periplo dei Cantoni, camminata ludico motoria di 6 km. Il ritrovo è alle ore 19 presso l’associazione sportiva La Büfarola, in via Santuario d’Oropa, 85, luogo in cui avverranno anche le iscrizioni. Partenza alle ore 20. Per maggiori informazioni: info@bufarola.it o https://www.facebook.com/labufarola/.



• Venerdì 22 luglio – Nel contesto degli eventi che segneranno luglio 2022 nel comune di Sagliano Micca, si svolgerà un evento podistico non competitivo. Con ritrovo in piazza Micca ed organizzato dalla Pro Loco, alle ore 17:30 inizieranno le iscrizioni. Tre le partenze previste: ore18:30, passeggiata accompagnata (5,6 km); ore 19, partenza corsa breve (5,6 km) e, alle ore 19:15, la partenza della corsa lunga (9,6 km). Per info: https://www.facebook.com/ProLocoSaglianoMicca.



• Sabato 23 luglio – La caratteristica gara Biella-Oropa raggiunge la sua 47esima edizione. La competizione, organizzata dal Gac Pettinengo, è riservata ad atleti tesserati Fidal; iscrizioni su www.biellasport.net. Ritrovo alle ore 13 presso piazza Vittorio Veneto a Biella, dove avverrà il ritiro delle pettorine. Alle ore 17 partirà la gara femminile mentre, alle ore 17:30, la maschile e il percorso sarà di 12,2 km. Premiazioni alle 19. Per info: 349.8504169.



• Sabato 23 luglio – La Pro Loco di Riabella presenta la quinta edizione del mini Trail “Distaca la Crava”. Il percorso sarà di 12 km e l’evento è aperto a tutti. Le iscrizioni partiranno alle ore 16 presso la sede della Pro Loco di Riabella. Partenza alle ore 17:30. Per maggiori info: https://www.facebook.com/events/370053675134520/?ref=newsfeed.