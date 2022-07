Biella sulla vetta del Cervino: Ferrarotti è primo assoluto all’Ultra Trail

Atleta dell’associazione sportiva Climb Runner di Biella, residente a Mongrando, il ventinovenne (tra un mese) Alessandro Ferrarotti si è imposto sui concorrenti partecipanti all’Ultra Trail Cervino Matterhorn, svoltasi nella giornata di sabato 16 luglio.



Con un percorso di 55 km e 4.100 metri di dislivello, la gara ha segnato una grande soddisfazione per Ferrarotti, incoronandolo primo assoluto: “Alla partenza ho puntato sulla gestione – racconta l’atleta – ma sono sempre stato in testa e ho concluso con 1 ora e 2 minuti di vantaggio sul secondo classificato. Era la mia prima esperienza in una gara così lunga e a questo livello di agonismo”.