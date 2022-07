Pattinaggio artistico, oro per Lucrezia Recupero ai campionati nazionali

La biellese Recupero Lucrezia si aggiudica il titolo di campionessa nazionale UISP 2022 nella categoria F2E di pattinaggio artistico a rotelle nella pista di Mirandola (MO) al Pala Simoncelli sabato 16 luglio. È stata una lunga ed intensa stagione sportiva per le ragazze biellesi poiché durante l’anno 2021/2022 hanno affrontato diverse competizioni non soltanto a livello locale ma anche a livello regionale e nazionale portando sempre a casa ottimi risultati grazie alla determinazione e alla passione delle atlete che hanno sempre avuto la meglio sulla stanchezza, ed infatti ancora una volta, Lucrezia non si è fatta intimorire da una categoria molto numerosa che contava ben 31 atlete in gara e convinta delle sue capacità, del lavoro svolto durante gli allenamenti e affrontando la gara con la solita grinta che la contraddistingue, riesce ad ottenere fino ad un punteggio di 6,9 dalla giuria che inevitabilmente le permette di salire sul gradino più alto del podio creando un bel distacco dalla seconda classificata portandosi così a casa il titolo tricolore. Per la neo campionessa è stato davvero un anno impegnativo poiché ha sempre occupato la prima posizione sbaragliando l’intera concorrenza.

Si festeggiano anche Recupero Maria Elena e Paraggio Annarita scese in pista modenese rispettivamente il 9 e l’ 11 luglio, che pur sentendo un po’ troppo la pressione e l’agitazione di una gara così importante che le atlete ormai non affrontavano dal 2019, riuscirono a dimostrare che il duro lavoro ripaga sempre, infatti Maria Elena per pochi decimi non riesce a salire sul podio ma si classifica in quinta posizione su ben 42 atlete in gara nella categoria F3D, anche Annarita, contro ben 38 avversarie si classifica alla decima posizione in una categoria del tutto nuova ( F2D). Le ragazze, gli allenatori Alessia e Emanuele Marelli e il presidente Barbara De Pieri non possono che dichiararsi soddisfatti delle medaglie e dei risultati portati a casa non soltanto da Mirandola ma durante tutto l’anno sportivo.

Ora, anche Lucrezia, Maria Elena ed Annarita possono finalmente godersi le meritate vacanze estive dopo un anno sportivo che le ha viste impegnate fino alla metà di luglio. La società ha già fissato nella data del 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 le prove di pattinaggio artistico a rotelle ( i pattini vengono forniti dalla società) presso la palestra della piscina Massimo Rivetti in via Macallè 23 a Biella. Per info contattare 3337704419.