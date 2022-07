Le Betulle, i risultati del torneo KPMG Golf Cup 2022

Nuova giornata di golf al club “Le Betulle” di Magnano che, domenica 17 luglio, ha ospitato il torneo KPMG Golf Cup 2022, organizzato da Golfindustria. In prima categoria, al punteggio lordo, risulta vincitore Alberto Pavone con 40 punti. Al netto sono invece Pierluigi Mazzia e Alberto Gamma ad aggiudicarsi il primo e secondo posto con 36 e 34 punti.



Passando alla seconda categoria, si trovano nella prima due posizioni Andrea Galeone ed Edoardo Rocci con 40 e 37 punti. In terza categoria Paola Buratti è prima con 42 punti mentre, con 41 punti, si trova in seconda posizione Massimo Furno Marchese.



Infine, tra le Ladies si classifica prima Noris Marantelli con 41 punti ed a Paolo Giordano va il primo posto, con 40 punti, nella categoria Super Senior.