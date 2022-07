Golf Club Cavaglià: i risultati del fine settimana e gli eventi in programma

Fringuel Red Ball Cup



Sabato di gara e festa al Golf Club Cavaglià con la Fringuel Red Ball Cup (18 buche a squadre di 4 giocatori con formula pro-am modificata). La “scottante” palla rossa (chi la giocava doveva segnare la buca) ha come sempre in questo tipo di competizioni fatto la differenza. Nel lordo con lo score di 57 punti ha prevalso il team composto da Paolo Protti, Roberto Lanza, Simone Lacagnina e Giovanni Arrigone. Nel netto successo con 85 punti della squadra formata da Nicole Zanetti, Marco Zanetti, Sandra Ravani e Alberto Caneparo seguiti da Giuseppe Gaeta, Silvia Malinverni, Massimo Marè e Antonella Centonze con 82. Il nearest to the line alla buca 5 è andato a Gianfranco Scoppettone (cm 40), mentre il nearest to the pin (secondo colpo) alla buca 18 lo ha vinto Giuseppe Gaeta (cm 195). Dopo la premiazione il divertimento è proseguito con cena e DJ set in piscina.