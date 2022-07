A Pettinengo chiacchierata “gourmet” con il Sommelier Pilloni

Il sommelier Ennio Pilloni ha tenuto domenica scorsa 17 luglio, dalle 16 alle 18, al Museo delle Migrazioni di Pettinengo, la prima lezione del corso di “avvicinamento al vino”, organizzato dal Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella.

I partecipanti e i visitatori del museo hanno seguito con interesse l’intervento dell’esperto che ha spiegato loro, tra le altre cose, come si legge correttamente l’etichetta di un vino pregiato. In particolare Pilloni si è soffermato su due bottiglie, un Brut “Magnificum” Franciacorta e un Vermentino di Gallura “Li pastini” del 2020 (14 gradi!), poi rigorosamente stappate dal sommelier e degustate dai fortunati presenti.

L’assaggio dei vini è stato accompagnato dagli ottimi grissini piemontesi stirati all’acqua offerti della panetteria Brusa, e da generose fette di Paletta Biellese, omaggio della ditta Gabba salumi. Tra le varie curiosità citate da Pilloni nel corso della sua “chiacchierata” colpisce come il Cannonau sia diventato ormai da anni uno dei vitigni a bacca rossa più diffusi in Europa. Conosciuto anche come Guarnaccia o Grenache, quest’uva caratterizza da secoli la viticoltura del Mediterraneo occidentale: dalla Sardegna alla Catalogna alla Corsica e oggi ha conquistato tutti i continenti, compresa l’Australia.

A pochi passi dal cortile in cui si è tenuta la conversazione-gourmet, in via Fiume 12 di frazione Gurgo a Pettinengo, nell’aula didattica del Museo delle Migrazioni, si è conclusa la mostra “abiti quotidiani e festivi del Basso Sulcis” curata da Bernardetta Peddis. Estate a Pettinengo, un modo per unire gusto, cultura e tradizione e - perché no? - di sfuggire al caldo torrido di queste settimane, nella cornice sempre splendida del “balcone del Biellese”, coccolati dalla imbattibile ospitalità dei Sardi di Biella trapiantanti alle falde del Mucrone. Gli incontri sui “Cenni di avvicinamento al vino” proseguiranno le domeniche 7 e 28 agosto, 11 e 25 settembre, sempre dalle 16 alle 18. Al termine del corso ai partecipanti verrà conferito un attestato. Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni: Ennio, 348 749 7100 - Idillio, 3343452685.