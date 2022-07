Le pieghe dell'anima, visita a Oropa alla mostra con l'artista Daniele Basso

A Oropa, dalle 16 alle 18 di venerdì 22 luglio, visita guidata alla mostra “Le pieghe dell’anima” con Daniele Basso. L'artista biellese guiderà personalmente i visitatori alla scoperta della rassegna allestita al Santuario di Oropa. Un’occasione unica per scoprire un percorso articolato che si snoda lungo i tre piazzali del Santuario partendo da Boogyeman per arrivare alle ali spiegate di Ikaros.

«BOOGYEMAN, in basso vicino all’entrata, è l’inizio del cammino, quando sarebbe facile abbandonarsi alla paura – spiega l’artista Daniele Basso - Mentre in alto, più vicini ad una spiritualità matura ed alla fede, c’è IKAROS. Qui come nella vita ognuno di noi si può fermare dove vuole. È una scelta personale. Bloccati dalla paura, oppure stimolati alla curiosità verso la conoscenza e gradi di coscienza superiori. E dove, se non ad Oropa, si può ritrovare il senso stesso della vita e noi stessi!» La visita partirà dai cancelli del Santuario, dove si trova BOOGYEMAN, la prima tappa del percorso: metafora delle paure che ci accompagnano nella vita, rappresenta dubbi, debolezze, incertezze, inadeguatezza mescolata alle aspettative per il futuro.

Dalla paura nasce il coraggio: il percorso guidato si sviluppa tra le opere nel chiostro della Basilica Antica dove il percorso di crescita avviene attraverso la forza, la visione e la fede. Le opere Cristo Ritorto, Frame, ReLeone, Blue Vierge e Achill, preparano all’incontro con IKAROS, pronto a spiccare il volo, simbolo di speranza, nuove conoscenze e nuove consapevolezze. Sono previste due visite guidate alle 16 e alle 18. Ritrovo davanti ai cancelli del Santuario. Visita gratuita, prenotazione a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-alla-mostra-le-pieghe-dellanima-con-lartista-daniele-basso-387375619907