Urla e pugni sul muro dalla casa del vicino, scatta l'allarme a Cossato

Momenti di grande preoccupazione ieri sera, 18 luglio, a Cossato. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 80 anni avrebbe cominciato a urlare chiedendo aiuto e battendo i pugni contro il muro. Preoccupati, i vicini di casa hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno assistito l'anziano in evidente stato confusionale. In seguito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.