Giovane si spaccia per tecnico acquedotto e prova a entrare in casa: 90enne lo impedisce (foto di repertorio)

Nel pomeriggio di lunedì è andato a vuoto il tentativo di derubare una novantenne posto in essere da parte di un giovane che aveva provato ad introdursi nella casa della vittima spacciandosi come un tecnico dell’acquedotto impegnato in asseriti lavori di manutenzione.

La pensionata, mostrando sangue freddo e prontezza di spirito, non si è fatta sorprendere dallo sconosciuto ed ha opposto un fermo diniego alla richiesta di accesso. Vistosi smascherato, il malintenzionato ha desistito e si è allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Immediata è stata poi la chiamata da parte dell’anziana ai Carabinieri ai quali ha fornito una descrizione del malvivente. Dalla Centrale Operativa di Biella sono state allertate tutte le autoradio in servizio perlustrativo, ma del malfattore non è stata trovata traccia.

Gli accertamenti proseguono a cura dei militari del Comando di Masserano che hanno raccolto le indicazioni dell’arzilla nonnina e stanno visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Trattandosi spesso di abili truffatori, dal Comando dell’Arma rinnovano l’invito affinché le potenziali vittime non aprano mai agli sconosciuti e si rivolgano al 112 per chiedere il Pronto Intervento dei Carabinieri.