Candelo, danni alla tubatura che rifornisce l’acqua alle vasche per gli antincendi

Chi si aspetta comprensione e solidarietà in tempi di emergenza idrica rimarrà deluso. Poco fa, è giunta la notizia che mani ignote hanno danneggiato la tubatura di rifornimento della vasca (di proprietà della Regione Piemonte) utilizzata da personale AIB e Vigili del Fuoco per lo spegnimento degli incendi.

Tutto questo per impadronirsi dell’acqua. “Qualcuno ha pensato bene di rompere la valvola che alimenta la vasca antincendio, posizionata in prossimità della Baraggia, nel territorio di Candelo – spiega l’ispettore provinciale del corpo AIB Biella Rodolfo Gilardi – In accordo col Comune, il servizio è stato chiuso, in attesa di riparazione. Del fatto, sono state informate le autorità regionali, assieme alla Forestale dei Carabinieri”.