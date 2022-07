Biella, scoppia la lite per un'errata manovra alla guida

Scoppia la lite per uno sbaglio alla guida. È accaduto ieri, 18 luglio, in un cortile di Biella: stando a quanto si apprende, due uomini avrebbero discusso per un'errata manovra che ha portato al danneggiamento di un'auto in sosta. A placare gli animi i Carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di rito.