Biella, scontro auto-moto in via per Candelo: una donna all'ospedale in codice giallo (foto di newsbiella.it)

Rallentamenti e code in via per Candelo, a Biella, per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 16 di oggi, 19 luglio. Stando alle prime ricostruzioni del caso, un'auto e una moto si sono scontrate per cause da accertare.

Ad avere la peggio, la donna alla guida del motociclo, trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso dal 118 in codice giallo. Sul posto anche la Polizia locale per la regolazione del traffico e la raccolta dei rilievi.