A Candelo è un successo l'ultimo appuntamento del Crime Festival

Un altro successo per l'ultimo appuntamento del Candelo Crime Festival. Lo dichiara il sindaco Paolo Gelone: “Anche in questa calda estate, iniziative di qualità come questa fanno muovere le persone, fanno respirare cultura, fanno crescere l'immagine di Candelo. Un progetto ideato e portato avanti dal Comune con il sostegno di Fondazione CRB e la collaborazione dell'Esposizione Criminologica Nazionale, che prosegue con la mostra al Ricetto per tutto il mese di luglio”.