Caldo: accessi al Pronto Soccorso in lieve aumento, ma "Nella media del periodo" per l'Asl Biella

Il caldo non accenna a diminuire, soprattutto l'afa, e il meteo nei prossimi giorni non sembra essere più clemente. Ecco dunque che al Pronto Soccorso dell'ospedale di Biella si registra un aumento di accessi. Ad essere portati in alcuni casi anche con l'ambulanza o a recarsi al nosocomio per malessere sono in particolare gli anziani.

Qualche linea di febbre e sintomi leggeri di disidratazione sono i motivi a monte della richiesta di aiuto medico. "Tutto nella norma - commenta però Asl Biella - in ogni caso. Ogni anno in questo periodo registriamo un aumento, e quello di questo anno è al momento perfettamente in linea con la media del periodo".

Ecco in ogni caso qualche consiglio che è bene tenere a mente: bere molto, rinfrescare l'ambiente in cui si soggiorna preferibilmente con un climatizzatore munito di umidificatore (temperatura ambientale di 25-27 °C) o con un ventilatore. Indossare indumenti chiari di cotone o lino, leggeri e non aderenti. Evitare le bevande alcoliche e quelle contenenti caffeina ed evitare di uscire sotto il sole nelle ore più calde della giornata.