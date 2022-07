Strage di via D'Amelio, un biellese: "Ricordo una voragine nel palazzo, vetri ovunque e le auto bruciate"

"Ricordo che il 20 luglio sono arrivati in camerata da me e da altri a dirci che dovevamo partire per Palermo che c'era bisogno di noi", racconta Andrea, che allora faceva la naja come paracadutista a Siena. "Abbiamo preso armi, divise e quanto altro e siamo partiti con un aereo militare. Ricordo che con noi c'era una troupe della Rai, e quando siamo passati sopra Capaci abbiamo guardato giù per vedere se si vedeva qualcosa dove era stato fatto l'attentato a Falcone e non c'era più nulla. La strada era già stata sistemata".

Andrea è rimasto fino a ottobre a Palermo. "La nostra caserma era vicino a via D'Amelio - continua - . Ricordo dove è stato ucciso Borsellino il palazzo con una voragine, vetri a terra ovunque, auto bruciate. Era impressionante. Con noi tutti erano molto ospitali, ci davano sempre da bere, ci regalavano gelati e ci dicevano che dovevamo stare tranquilli che a noi non sarebbe successo nulla. Noi avevamo un giubbotto antiproiettile che ci teneva un caldo assurdo che ci passavamo da uno all'altro senza problemi. Facevamo 6 ore di servizio fuori dalle case dei giudici, 6 di riposo e poi altre 6, in via D'Amelio, e in altri obiettivi sensibili. Sono state tre mesi intensi e non li scorderò facilmente".