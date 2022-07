Polemiche per le code in Valle Cervo, il sindaco Piatti fa chiarezza: “Lavori finiti, non più disagi”

Lunghe code in alta Valle Cervo per un semaforo provvisorio che regola il senso unico alternato, a pochi passi dal cantiere per la metanizzazione. A lamentarsi, domenica sera, tanti lettori che, attraverso lettere (leggi qui) e commenti sui social, hanno evidenziato un rientro in auto “da incubo”, con ritardi che hanno sfiorato quasi le due ore. Inoltre, c'è chi ha sottolineato il fatto che, in caso di emergenza, possibili interventi del 118 sarebbero stati rallentati a causa del traffico.

Sul caso, ha voluto fare chiarezza il sindaco di Campiglia Cervo Maurizio Piatti: “Fattori in concomitanza tra loro si sono registrati quel giorno: molti erano a Bielmonte per assistere ad una manifestazione sportiva e, a pochi chilometri di distanza, è avvenuto un incidente stradale. Così, tanti si sono mossi negli stessi istanti. Ci scusiamo per il disguido”. E annuncia: “Entro questa settimana i lavori del primo lotto termineranno con la fine del cantiere. Disagi non ve ne saranno più”.