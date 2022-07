In memoria di Loris Prevelato nasce a Vallanzengo un’associazione a sostegno dei bisognosi

È passato meno di un anno da quel novembre 2021 in cui la comunità di Vallanzengo ha perso un esponente della comunità nonché un grande e caro amico. Loris Prevelato è scomparso all’età di 49 anni lasciando dietro di sé un vuoto difficile da colmare (leggi qui).



Come onorarne la memoria? Questo l’interrogativo che amici e colleghi si sono posti nei mesi scorsi; oggi, a luglio 2022, è giunta la risposta con la nascita dell'associazione “Gli amici di Loris”: un’idea nata con lo scopo di mantenerne vivo il ricordo dedicando impegno ed energie all’aiuto di persone in difficoltà.



L’obiettivo è chiaro: organizzare eventi ed attività, a supporto dei più bisognosi, tramite raccolte fondi; in particolare ci si concentrerà inizialmente sul tema della depressione. Venerdì 22 luglio, i saloni parrocchiali di Vallanzengo ospiteranno l’incontro dell’assemblea costituente. Alle 20:30 ci sarà il ritrovo e la raccolta delle iscrizioni mentre, alle 21:30, l’approvazione dello statuto e la votazione del direttivo.



“Cercheremo di dare il giusto spazio e risalto ad una problematica che non va trascurata – racconta Michela Trabbia, sindaco di Vallanzengo. Coinvolgeremo istituzioni ed esperti del settore e, insieme a loro, ragioneremo e daremo risposte. Vogliamo creare una rete di supporto”.