Il ricordo di Biella di Paolo Borsellino a 30 anni dalla strage di via D'Amelio, FOTO

C'erano rappresentati del territorio, quindi sindaci, rappresentanti della Provincia, della Regione, dei sindacati, ma anche del palazzo di giustizia, oggi martedì 19 luglio alle 16 davanti al tribunale di Biella per ricordare il giudice Paolo Borsellino, a 30 anni dalla sua morte.

A prendere la parola per primo è stato Antonio Filoni, coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, che nel Biellese conta 20 Comuni: "Sono passati 30 anni e ancora non sappiamo la verità di quanto è accaduto. L'uccisione di Borsellino è stato il più grande depistaggio della storia messo in atto da infedeli servitori dello Stato. Con il giudice non sono morte 6 persone e le loro famiglie. Noi come amministratori dobbiamo chiedere e cercare la verità, la mafia non è sconfitta, gli amministratori non devono essere lasciati soli. Dobbiamo chiedere che venga istituita una commissione parlamentare antimafia per fare luce sulle indagini delle stragi degli Anni 90".

Dopo Filoni hanno preso la parola in ordine il sindaco Claudio Corradino, quindi per la Provincia Luisa Nasso, per la Regione gli assessori Elena Chiorino e Chiara Caucino, Giovanna Prato e Gaia Garbellotto per gli avvocati.

Per il presidente del tribunale Paola Rava, Borsellino come anche Falcone sono esempi da seguire: "Anche Biella, nel suo piccolo, purtroppo non è esente da fenomeni della criminalità organizzata".

Per il sindaco di Biella Claudio Corradino: "Oggi la mafia rispetto al 1990 ha una forma un po' diversa, non uccide più, ma non è meno pericolosa. E' entrata strisciando nei palazzi del potere è dappertutto e dobbiamo sempre vigilare, si allarga come una piovra e cerca di entrare anche nei comuni più piccoli. Ecco perchè dobbiamo sempre stare un campana. Borsellino è uno dei simboli alla lotta alla mafia".