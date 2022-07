Biella nelle case Atc a fuoco un alloggio a novembre, i vicini: "Non è ancora stato fatto nulla, abbiamo paura", FOTO

Era l'8 novembre 2021: intorno alle 17 a Biella, in via Lombardia 9, un alloggio al 2° piano di una palazzina Atc aveva preso fuoco. Leggi qui

Una settimana dopo, un geometra aveva fatto un sopralluogo sia all'interno dell'appartamento in questione che in quelli al piano superiore e a quello inferiore. Aveva scattato delle foto. Da allora non è stato fatto nessun lavoro. L'alloggio che aveva preso fuoco è praticamente aperto e rimasto tale e quale ad allora. In quello sopra, i vetri di una camera sono rotti, un'altra sarebbe inagibile ma gli occupanti usano a metà perchè non ne possono fare a meno, un balcone non può essere usato, una porta finestra è fuori uso, come pure le tapparelle. Al piano inferiore l'inquilino ha avuto per mesi il soffitto con gravi perdite per l'acqua che è stata gettata per spegnere l'incendio.

I vigili del Fuoco ci avevano detto che sarebbe stato meglio non usare la camera da letto che avevamo sopra la stanza dove è preso fuoco - spiega l'inquilino Umberto - . Per un po' non l'abbiamo fatto ma ora mia moglie dorme in una metà del letto. Io dormo in camera con mio figlio dove i vetri sono rotti. Ho chiamato tante volte l'Atc ma non viene nessuno. Spero che si risolva prima che inizi l'inverno o come faremo se saltano? e mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse se il piano è sicuro. Però in tutto questo marasma ci hanno messo la fibra ottica. E' assurdo".

Una signora che abita nel palazzo si occupa della pulizia delle scale: "C'è un odore tremendo ora che fa caldo - racconta - si sente la puzza di bruciato dall'appartamento andato a fuoco. Io metto l'incenso per cercare di coprire un po'. Il problema è che poi l'appartamento in questione non è mai stato chiuso e adesso iniziano ad entrarci dei balordi. Dovrebbero sigillarlo e metterlo in sicurezza. Speriamo non capiti nulla". Chiede attenzione anche l'inquilino che abita sotto all'alloggio interessato dall'incendio che spera che il soffitto regga con tutta l'acqua che è stata gettata: "Un geometra è venuto a vedere e poi non ci hanno più fatto sapere nulla".