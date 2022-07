Biella, cercasi componente Consiglio di Amministrazione Fondazione Asilo Infantile di Favaro

Il Comune di Biella deve provvedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Asilo Infantile di Favaro per il quadriennio 2022-2025.

Questi i requisiti per la nomina:

-Inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235 (allegato 1).

-Inesistenza delle cause di inconferibilità (artt. 3, 4, 7, 9) e incompatibilità (artt. 11, 12, 13) previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39 (allegato 2).

Eventuali candidature, corredate da: curriculum vitae; dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra; fotocopia di un documento di identità.

Devono pervenire entro e non oltre il giorno 29 luglio 2022 al seguente recapito:protocollo@cert.comune.biella.it

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 è contenuta nell’allegato 3 al presente avviso.

Il presente avviso è anche pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Biella.