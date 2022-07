Biella, al via le iscrizioni per i servizi scolastici

Da ieri, lunedì 18 luglio, sarà possibile iscrivere i propri ragazzi al Servizio trasporto scolastico e al servizio di ristorazione

Per i trasporti: sarà attivo il nuovo Sportello Unico Digitale per le iscrizioni al Servizio trasporto scolastico A.S. 2022/2023 occorrerà consultare, scaricare, compilare ed inoltrare le domande di iscrizione solo attraverso la piattaforma online. L’accesso è possibile con autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CRS (Carta Regionale dei Servizi) o TS-CNS (Tessera Sanitaria con codice PIN attivato), CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Per le mense: collegandosi al sito del Comune di Biella - Servizi on line - Servizio ristorazione scolastica - si potrà accedere al link: https://www.schoolesuite.it e registrarsi per una nuova iscrizione o per il rinnovo per l'anno scolastico 2022/2023, sarà possibile consultare le istruzioni sul funzionamento del servizio e scaricare ed inoltrare le domande di iscrizione attraverso la piattaforma online, soltanto in via residuale si potrà fissare un appuntamento per la consegna della domanda cartacea. L’accesso al portale SCHOOLESUITE sarà possibile con autenticazione sia mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sia tramite CIE (Carta d'Identità Elettronica).