Un lettore: "A Biella Campanile di San Sebastiano e porta della Torrazza, dimenticati?"

Gentile direttore,

scrivo questa mia perché alla fine dopo tanto tempo voglio segnalare il degrado di alcuni nostri monumenti importantissimi per la nostra cultura: voglio segnalare cose che sono all'occhio di tutti e se mi sono deciso, da buon "bogianen" è perché attendevo un segnale da parte della nostra amministrazione comunale ..e intanto i mesi passano così, nell'ozio forzato delle mie vacanze, alla fine mi sono deciso:

per primo il campanile di San Sebastiano a Biella...scandaloso che ci sia ormai una "foresta" di alberi in cima al monumento...e poi per non parlare della porta della Torrazza al Piazzo ...arbusti e piante la stanno corrodendo ...quando farà qualcosa questa amministrazione?

Mi riferisco al sindaco e all'assessore alla cultura: è così difficile e richiede tanto denaro delle casse comunali ripulire questi monumenti? Per non parlare delle chiesette di San Maurizio e di San Giuseppe in Riva...li ormai come tanti concittadini ho proprio perso le speranze... attendiamo che crollino? Sarebbe un'occasione di visibilità e di gradimento della popolazione per il nostro sindaco...così attento a risalire la china della sua immagine pubblica... grazie per l'attenzione.