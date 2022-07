Podismo, il Cervino consacra Camilla Grossi: prima classificata alla Ultra Race

Straordinario risultato per Camilla Grossi, podista di 29 anni residente a Mongrando e atleta del team La Vetta Running. Sportiva da sempre, Camilla ha iniziato con i Trail 5 anni fa e oggi può vantare il primo posto nella categoria femminile ad una gara importante come il Trail 30 del Cervino.



Svoltasi nella giornata di sabato 16 luglio, la competizione prevedeva un percorso di 30 km, distribuito su due anelli, con 2000 metri di dislivello positivo. La partenza era programma alle ore 7 dall’hotel Sertorelli di Cervinia: “Non sono partita con l’idea di vincere ma la voglia di fare bene era tanta – racconta Grossi - Era una gara importante e ci tenevo”.



Sin da subito Camilla ha saputo imporsi sulle avversarie: “Durante il primo anello ero in testa – prosegue Grossi – ma poi ho perso tempo prezioso perché il sentiero non era segnato in maniera ottimale, così mi hanno raggiunto. Giunta al secondo posto sono riuscita ad ottimizzare la prestazione e a consolidare il vantaggio”.