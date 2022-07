Impazza la Corsa a Valdilana, il caldo non ferma la nona edizione FOTO e VIDEO

Nel caldo clima che ha contraddistinto il weekend biellese si è svolta, domenica 17 luglio in Valdilana, la nona edizione della manifestazione podistica “Impazza la corsa”, evento ludico motorio organizzato da Claudia De Mari.



Al ritrovo, presso piazza della Repubblica in località Valle Mosso, sono accorsi 150 partecipanti, tra i quali i bambini che hanno affrontato il minipercorso preparato apposta per loro: “Inizialmente le condizioni climatiche mi avevo preoccupato – racconta De Mori – e per questo ho preparato 3 punti con acqua e zucchero. Ringrazio tutti i partecipanti che hanno deciso di trascorrere con noi questa calda giornata”.



Prima posizione a pari merito nella categoria maschile, dove si impongono Matteo Pezzana e Christian Agnolin. Tra le donne è invece Linda Perone ad aggiudicarsi il primo posto.



Ecco il video della partenza: