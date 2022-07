Giorgetto porta il G.S. Genzianella al terzo trofeo della stagione FOTO

Trasferta ricca di soddisfazioni per il G.S Genzianella a Novaretto, dove, grazie alla brillante prestazione del suo atleta Brera Giorgetto e dell’apporto di Catella Sonia e Angelino Giorzet Stefano, hanno portato a casa il terzo trofeo della stagione.

La manifestazione svolta domenica 10 luglio a Novaretto, località della Valsusa, sotto l’organizzazione del G.S Moncenisio, ha visto la partecipazione di 28 atleti portacolori di cinque associazioni iscritte al campionato regionale di marcia di regolarità: G.S Genzianella, G.S Ermenegildo Zegna, Pietro Micca Biella, La Pero Cossato e Polisportiva Villardorese. Insieme agli atleti tesserati F.I.E si sono iscritti anche cinque coppie di alpini i quali hanno avuto una classifica separata.

Cinque i settori in programma in un percorso a tratti molto tecnico, una salita su mulattiera impegnativa che precedeva un settore in discesa con una pendenza significativa che ha impegnato gli atleti ad un controllo costante del passo; l’ultimo settore su strada sterrata ha accompagnato i partecipanti all’arrivo posto presso la sede del G.S Moncenisio.

Ritorna alla vittoria per la categoria Open unica, Brera Giorgetto del G.S Genzianella che con 67 penalità ha superato l’atleta del G.S Zegna Coda Caseia Daniele giunto al secondo posto con 87 penalità, chiude il podio il valsusino Negro Claudio della Polisportiva Villardorese con 103 penalità.

4° posto per Pivotto Flaviano ( Pietro Micca Biella),5° Angelino Giorzet Stefano( Genzianella), 6° Catella Sonia( Genzianella), 7° Solesio Davide( Zegna), 8° Azzalin Luigino ( Villardorese), 9°Rocci Giuseppe( Villardorese), 10° Petitti Lucia( Genzianella), 11° De Giorgis Emilio( Zegna), 12° Perino Mauro( Genzianella), 13° Rizzetto Silvio( Villardorese),14° Mello Grand Gianluca( Zegna), 15° Fontanella Claudio( Zegna), 16° Massera Catherine(Pietro Micca Biella), 17° Fortunato Massimo( Zegna), 18° Mancin Sandro( La Pero Cossato), 19° Di Palma Emiliano( Zegna), 20° Briganti Giuseppe( Villardorese), 21° Bozzalla Tonino( Genzianella), 22° Boschetti Federica( Genzianella),23° Sottomano Daniele( Villardorese), 24° Maioni Alberto( Zegna).

Per la categoria Cadetti Ragazzi vittoria dell’atleta del G.S Zegna Schena Nicole con 682 penalità. Nella categoria Base 1° posto per Rizzo Lucia (La Pero Cossato) con 496 penalità, 2° Tortona Cecilia (Villardorese),3° Ferrero Barbara (Villardorese). La classifica alpini ha visto la vittoria della copia dell’ANA Biella composta da Levis Silvano e Borghesio Maurilio con 100 penalità, 2° posto per D’Alessandra Walter e Sarboraria Franco (ANA Pianezze), 3° Gajetti Marco e Sorli Gabriele (ANA Pianezze), 4° Bonato Renzo e Maggiore Paolo (ANA Pianezze), 5° Romanelli Michele e Romanelli Lorenzo (ANA Collegno).

Per la terza volta consecutiva, il G.S Genzianella si aggiudica la classifica per Associazioni, portando a casa il trofeo messo in palio dal G.S Moncenisio, alle sue spalle il G.S Ermenegildo Zegna, Villardorese, Pietro Micca Biella e La Pero Cossato.