Calcio, Pellerei è il nuovo mister della Fulgor Valdengo

Comincia a prendere forma la nuova Fulgor Valdengo in vista della stagione 22/23. La prima novità arriva direttamente dalla panchina, con la nomina di Martin Pellerei alla guida della prima squadra, al posto di Pier Luca Peritore. A lui, il compito di porre le basi per un'annata da protagonisti nel prossimo campionato di Promozione che vedrà ai nastri di partenza tante formazioni in corsa per la vittoria finale.