Calcio, è ufficiale: Davide Ariezzo è il nuovo allenatore della Chiavazzese

La Chiavazzese '75 comunica di aver affidato ufficialmente la conduzione tecnica della prima squadra a mister Davide Ariezzo per la stagione sportiva 2022/23. Al neo allenatore blu-cremisi è affidata anche la Direzione Sportiva della squadra. Non ha bisogno di presentazioni il nostro nuovo allenatore: Ariezzo, ha guidato le compagini del Città di Cossato e della Polisportiva Vigiano in Promozione. Prima di queste avventure ha conquistato il campionato Allievi Regionali con la Biellese.

Con l'arrivo di mister Ariezzo, la società di Piazza XXV Aprile ha voluto aprire un nuovo ciclo, basato sulla valorizzazione dei giovani del territorio, affiancati ad un gruppo di calciatori esperti e professionisti. Un 'mix' omogeneo e di valore, guidato da un tecnico di alta caratura, che potrà portare la Chiavazzese ad obiettivi interessanti e di crescita sotto tutti gli aspetti. Nelle prossime ore verrà ufficializzato lo Staff Tecnico completo che, insieme al nostro nuovo allenatore, sarà impegnato sul campo per la crescita collettiva ed individuale di ogni singolo calciatore.

“Sono molto contento di essere approdato a Chiavazza: una società storica che ho sempre rispettato ed ammirato dall'esterno in tutti questi miei anni da calciatore e da allenatore – spiega Ariezzo - Purtroppo però è una delle poche società biellesi in cui non ho mai militato da calciatore. Oggi per me è un giorno molto speciale perché, appunto, sono felice di essere qui e fornire il mio contributo. Arrivo in un momento particolare per la Società, in quanto si è deciso di dare una sterzata cambiando molto ed io, vedendo il bicchiere sempre mezzo pieno, accolgo questo cambiamento in maniera ovviamente positiva. Adesso dovremo essere bravi a cogliere questa opportunità per gettare delle basi solide per il futuro perché a me e alla Società piacerebbe costruire qualcosa di importante, raccogliendo i frutti magari non nell'immediato ma con il tempo. Già da questa stagione vorrei fare un'annata decisamente più tranquilla rispetto quella che la Chiavazzese ha vissuto l'anno passato. Pochi mesi fa si è conquistata una salvezza combattuta e, appunto per questo, vorrei fare meglio; cercando di accumulare più punti possibili nella prima parte del campionato di modo da poter giocare poi disinvolti e tranquilli con obiettivi non definiti. Il mirino è puntato sulla salvezza tranquilla ma, meglio giochiamo e meglio è per tutti. Ogni domenica io e tutta la squadra andremo in campo per vincere, contro chiunque, senza guardare in faccia a nessuno. I valori di cui la squadra sarà composta e il tanto lavoro settimanale ci permetterà di raccogliere poi i frutti a fine stagione. So che ci sarà tanto da fare; sono pronto tanto da essere già al lavoro da parecchie settimane con la società e questo penso sia il bello del calcio: lavorare duramente e forte. Questo sport può dare delle soddisfazioni immense.”