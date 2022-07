Birra Elvo dà il via alla stagione con i “Panini dell’Estate”

D’estate, come in ogni periodo dell’anno, il nostro palato è alla ricerca di gusti che siano in linea con le temperature e la stagione che stiamo vivendo; d’estate si cercano gusti freschi, leggeri e che ci portino energia per affrontare il caldo. Birra Elvo lo sa bene, ed è per questo che ha deciso di introdurre nel suo BBQ Pub di Biella tre panini speciali per tutta la stagione estiva.



Il primo panino proposto è il “Summer”, preparato partendo dalla base di pane con sesamo e aggiungendo battuta di Black Angus da 150 gr, stracciatella, pomodorini confit alla Elvo, pesto di rucola con pecorino, parmigiano, mandorle e basilico.



La seconda proposta è il “Solstizio”, partendo sempre dal pane con sesamo, ma aggiungendoci all’interno un hamburger di Black Angus da 150 gr, cheddar, bacon “home made”, insalata e pomodoro.



Il terzo protagonista dell’estate è il “Fresh” che, come dice la parola, è caratterizzato da un fresco salmone gravlax, sempre all’interno del pane con sesamo, unito a valeriana, scaglie di grana, olio e limone.

Le novità dell’estate non finiscono qui: il 24 luglio al Beer garden di casa Elvo verrà inoltre presentata la nuova collaborazione tra il birrificio Piemontese e il birrificio Lombardo Alder del mastro birraio Marco Valeriani. La birra nata da questa collaborazione è una West Coast Ipa, una birra inusuale per il birraio di casa ma di cui è maestro l’amico Valeriani; si tratta di una dorata da 6,4 gradi alcolici, caratterizzata dall’utilizzo massiccio di luppolatura americana sia a caldo in late hop che a freddo in dry hopping. Per l’occasione, dalle ore 12:30, oltre ai classici panini con le specialità dell’american BBQ verrà servito un gustosissimo cheeseburger in stile californiano.



Gli amanti del luppolo non possono mancare!

Il BBQ Pub Birra Elvo si trova a Biella, in via San Filippo, 17.

Il Beer Garden si trova a Graglia, presso la sede del birrificio in via Casale Gatto, 12.

Per info e prenotazioni: 015 3702122.



Pagina Facebook: www.facebook.com/pages/Birra-Elvo/721691461244857

Pagina Instagram Pub: www.instagram.com/birraelvo_bbq_pub