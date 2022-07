Torino Caselle, nuovo collegamento con l’Europa

La lunga emergenza sanitaria che ha messo letteralmente in ginocchio il settore turistico sembra dare un po’ di tregua, anche se la cautela è d’obbligo. Ed è così che stiamo assistendo ad una ripresa dell’industria dei viaggi, a cominciare dal rilancio dei trasporti commerciali per motivi di svago.

Dopo la boccata di ossigeno ricevuta la scorsa primavera da Aeroporti di Torino e Levaldigi, con un ristoro da 2,7 milioni di euro, stiamo osservando con i nostri occhi il successo della programmazione estiva 2022 dell’aeroporto di Torino Caselle con oltre 80 rotte operative. Dal 27 Marzo al 29 Ottobre le destinazioni proposte raggiungono il totale di 63, in netto aumento rispetto alle 50 servite nell’estate 2019 (+26%), prima dell’arrivo della pandemia. Una vera stagione da record per l’Aeroporto del capoluogo piemontese, che punta a 4 milioni di posti in vendita.

Proprio il trasporto aereo è cruciale per la valorizzazione del territorio, l’attrattività di esso per motivi di svago e d’affari, per questo risulta essere un parametro decisivo per il calcolo dell’impatto socioeconomico dei viaggi a livello locale. Non a caso i voli sono spesso protagonisti anche del cinema, con rilevanti produzioni come “Cast Away” di e con Tom Hanks, la serie TV “L'assistente di volo - The Flight Attendant” del 2020 o l’impressionante “Flight of Fear - Terrore ad alta quota”, del 2018, in cui la paura e la suspense per un destino infausto legano lo spettatore allo schermo.

Tuttavia, la realtà è molto meno drammatica di molte rappresentazioni cinematografiche, e ci sono ulteriori buone notizie all’ombra della Mole. Infatti, da agosto la compagnia Wizz Air andrà a collegare Torino Caselle con Cluj-Napoca in Romania; la terza città del Paese, nonché capoluogo della Transilvania, antico centro culturale ed importante polo universitario di rilevanza europea, strategico distretto industriale fortemente proiettato verso il futuro e che gode di ottime sinergie pubbliche e private con l’estero. I voli saranno programmati con una cadenza bisettimanale.

Sarà un nuovo asse strategico di collegamento con i Balcani, offrendo ottime opportunità di interscambio per viaggiatori di ogni fascia di età. Questo nuovo collegamento servito da Wizz Air, il vettore low cost ungherese in costante espansione, andrà ad integrarsi con l’efficiente rete di trasporto sostenibile alle redini della Città metropolitana di Torino.