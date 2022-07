Macabra scoperta sulle montagne del Biellese. Stando alle informazioni raccolte, un escursionista ha ritrovato ieri i corpi senza vita di 4 vitelli nella zona del Bocchetto Sessera. Ancora vivi altri due, rinvenuti a pochi metri di distanza dalle carcasse.

Accertamenti in corso da parte di Carabinieri e Forestale per risalire alle cause del decesso.