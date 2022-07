Un salto nel Medioevo a Magnano tra falconieri, giullari e sfilate in costume (foto di repertorio)

Domenica 24 luglio si svolgerà a Magnano l’evento “Magnanus” che caratterizzerà il centro del paese. La giornata inizierà alle 11 e prevede un’ambientazione di tipo medievale (antichi mestieri, arcieri, falconieri, giullari, sfilate in costume), allestimento di un mercatino organizzato dai produttori locali e la possibilità di godersi piatti gustosi lungo le rue per ricaricarsi durante la giornata. Per info: 3385867764.