Croce Rossa ai centri estivi di Cavaglià e Cerrione

Lodevole iniziativa per il comitato di Cavaglià della Croce Rossa Italiana. Nei giorni scorsi, si è svolto un pomeriggio all’insegna del gioco assieme ai giovani e ai bambini del centro estivo di Cavaglià. Diverse le attività proposte: la scoperta dell’ambulanza, l’utilizzo dei presidi in dotazione, come si effettua una chiamata d’emergenza e il “CRICiverba”. Poi è stato il turno a Cerrione.