Rotaract Club Biella, Lorenzo Vetri è il nuovo presidente

Il mese di luglio è un mese importante per la famiglia Rotariana. La ruota, simbolo del Club, gira e, come ogni anno, un nuovo giovane biellese assume la guida del Club. Da qualche settimana il nuovo presidente del Rotaract Club di Biella è Lorenzo Vetri, 29 anni, laureato in Business Administration, attualmente impiegato amministrativo presso l’azienda Lanecardate di Cossato.

Vetri e il Past President Paolo Maria Candela si sono scambiati le consegne sabato 16 luglio presso il Circolo “I Faggi”, nel corso di una serata alla quale hanno partecipato più di cinquanta giovani rotaractiani e amici, provenienti da tutto il Piemonte. Nel corso della serata si è inoltre svolto il passaggio di collare tra i presidenti del Rotaract Club Sant’Andrea, Andrea Belvisotti e Federico Pizzamiglio.

“Il Club tutto ringrazia Paolo per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata per l’anno sociale appena concluso e porge a Lorenzo i migliori auguri per un anno altrettanto brillante – si legge nella nota stampa - Nell’occasione i giovani rotaractiani porgono i più sentiti ringraziamenti al Rotary Club Biella, loro Rotary Padrino, rappresentato per l’anno sociale 2021/2022 da Franco Fogliano, per il costante supporto e augurano ad Andrea Franciosi, nuovo Presidente, un buon lavoro. Il Rotaract Biella è un Club di servizio che dal 1976 si occupa di organizzare manifestazioni sportive e culturali, attività per la raccolta di fondi da devolvere ad enti ed associazioni del Biellese, nonché services attivi sul medesimo territorio. Nel corso dell’anno sociale appena concluso sono moltissimi i services svolti, per un totale di 3.826,17 Euro devoluti in beneficenza a varie realtà biellesi, tra le quali la Mensa del Pane quotidiano, il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Biella e il Progetto “Una casa per crescere”, promosso dal Comune di Biella e portato avanti insieme al Leo Club Biella. I Soci e gli amici del Rotaract Biella vi augurano buona estate e vi aspettano sabato 10 settembre con l’ormai storico appuntamento “La Stracada”, corsa podistica non competitiva di 10 Km organizzata per le vie della nostra Città alla quale non potete mancare”.