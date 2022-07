Il biellese Claudio Bisoglio in pellegrinaggio a Santiago di Compostela: benedizione a Oropa

Il tempo di partire - per affrontare a piedi 2.400 km con destinazione prima Santiago di Compostela poi Finisterre - è giunto per Claudio Bisoglio che, dopo il rinvio del viaggio a causa della pandemia è partito da Oropa accompagnato dal sorriso della Madonna Nera e dalla benedizione del rettore don Michele Berchi.

Quest'ultimo, nel suo saluto augurale, ha ringraziato il biellese, specialmente per l’idea di intraprendere questo viaggio invitandolo a portare con sé tutto il buono che c’è ancora qui, nonostante l’infuriare del male della guerra in atto, per creare legami, ponti e strade che conducano al bene. Ha poi benedetto anche la bandiera che porterà con sé, la Croce Rossa di Biella, contenente le firme dei volontari, e che verrà poi lasciata a Santiago di Compostela. Bisoglio ha ricordato il suo grande legame con il Santuario e la sua figura paterna che ha operato tutta la vita a Oropa. Ha poi ringraziato i colleghi volontari della Croce Rossa, presenti numerosi con il loro presidente, e gli amici che l'hanno seguito in questo suo progetto assieme alla moglie Elga che lo ha sempre incoraggiato e sostenuto.

Nei giorni addietro, il sindaco di Pralungo Raffaella Molino aveva portato al consigliere comunale di Pralungo e componente del Soccorso della Croce Rossa di Biella, l’abbraccio della comunità. Bisoglio camminerà lungo sentieri dove altri lo hanno preceduto chi per fede, chi per avventura chi per condividere con altri gioie, ansie, preoccupazioni o per amore della terra, comunque animati da sentimenti e orizzonti multipli. La strada è una matrice d’incontri. I più diversi nella buona e nella cattiva sorte e Bisoglio affronterà la strada del Cammino con grande spirito ed entusiasmo: ha prima sognato, poi ricorderà e racconterà.