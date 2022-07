Emergenza idrica: Cordar Biella verso le limitazioni in tutti i comuni, alle forze dell'ordine demandati controlli

"Non possiamo fare altro, fino a questo momento abbiamo tenuto, ma continuiamo a monitorare i consumi di acqua e purtroppo sono in continuo aumento come era immaginabile". Questa la dichiarazione di Gabriele Martinazzo, presidente Cordar Biella, che afferma che l'indirizzo con molta probabilità sarà quello verso le limitazioni per l'utilizzo potabile dell'acqua in tutti i comuni, e il via ai controlli con la collaborazione delle forze dell'ordine per garantirne il rispetto.

"Prima di tutto fa tanto caldo, ci sono temperature che in questo periodo non abbiamo mai visto - continua Martinazzo - . Poi sono state aperte le seconde case in Valle Cervo e in Valle Elvo in particolare e ci sono i turisti. Sono tutti fattori che incidono fortemente sui consumi che in questo periodo rispetto allo stesso degli anni scorsi, sono più che raddoppiati".

In questi giorni è un susseguirsi di incontri, in Prefettura nei giorni scorsi alla presenza anche dei Carabinieri forestali e oggi al Cordar con la riunione del Cda, ma l'indirizzo sembra essere chiaro: invitare tutti i sindaci a firmare le ordinanze di uso di limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile e avvalersi delle forze dell'ordine per farle rispettare.

"Spiace davvero arrivare a questo punto, ma forse questa volta ci siamo - conclude Martinazzo -. Tocca anche a noi. Cordar Valsesia e nel canavese lo hanno già fatto, ora non penso potremo più sottrarci. E se ci sono delle ordinanze è chiaro che vanno rispettate, quindi chiederemo alle forze dell'ordine di fare dei controlli. Non piove, e in giro ci sono tanti bei giardini tanto verdi che è ovvio che si vede che sono innaffiati molto bene. Spiace, ma ora la priorità è un'altra: usare in maniera razionale una risorsa che sta venendo a mancare a queste condizioni".