Al Tg regionale della Rai l’ITS Tam Biella

Via libera della Camera alla riforma degli istituti tecnici superiori (Its). E con interviste agli allievi, quindi al direttore Silvia Moglia e infine a Ermanno Rondi, delegato all’Education di Confindustria Piemonte, le telecamere della rete nazionale oggi lunedì 18 luglio sono entrate nelle aule di corso Pella per riprendere lo staff e i ragazzi in aula dell’ITS Tam Biella, uno dei 7 Its piemontesi. Il servizio è stato trasmesso nell'edizione del Tgr nell'ora di pranzo.

L’intervista è visibile sui social di Confindustria Piemonte e presto si potrà seguire anche sul sito della Tgr Piemonte.