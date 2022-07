A Pray conclusa la tre giorni di addestramento, sindaco: “Protezione Civile indispensabile per sicurezza comunità”

Il coordinamento del Volontariato della Protezione Civile di Biella, con la collaborazione dell'Unione dei Comuni del Biellese Orientale, ha terminato ieri una tre giorni di addestramento che si è svolto nel territorio comunale di Pray.

“Lo scopo dell' esercitazione, era di testare la capacità tecnico operativa del sistema provinciale di Protezione Civile in caso di calamità, con utilizzo di mezzi movimento terra e attrezzature logistiche da campo – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - I volontari hanno installato un campo base presso il mercato coperto di Pray e operato con mezzi speciali nella rimozione di alcuni dissesti per il ripristino della viabilità di una strada bianca. Nella mattinata di ieri il parroco di Pray don Luigi ha celebrato la Santa Messa presso il salone polivalente, ricordando quanto i volontari e la Protezione Civile siano indispensabili per la sicurezza delle nostre comunità. Il Comune ringrazia tutti i volontari e il personale dell'Unione Montana del Biellese Orientale per quanto organizzato”.