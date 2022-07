Detergenti per la toelettatura del cane: tutto ciò che c’è da sapere

Gli amici a quattro zampe regalano soddisfazioni immense. Le gioie regalate dai nostri cani, dalla loro fedeltà e dall’energia positiva che sono in grado di emanare non hanno prezzo. Prendersi cura di loro in maniera adeguata è uno dei pochi modi con cui possiamo ricambiare il loro amore puro ed incondizionato. Farlo non significa soltanto coccolarli, dargli le attenzioni che meritano e portarli in giro regolarmente, ma anche fare in modo che si mantengano in salute attraverso una nutrizione equilibrata e adeguati processi di toelettatura.

Un argomento davvero spinoso, questo che, spesso, manda i padroni in crisi e li spinge a rivolgersi ai professionisti del settore per paura di pulire il proprio cane in autonomia. Lavare il cane è un compito molto importante che dovrebbe avvenire anche a cadenza settimanale. Per questo, piuttosto che avvalersi di vecchi rimedi senza successo e credenze prive di fondamento, è bene reperire i prodotti giusti su piattaforme come petenergystore.com e offrire ai nostri fidati amici i trattamenti di bellezza di cui hanno bisogno.

Cosa acquistare per pulire il cane a casa

Toelettare il cane settimanalmente negli store dei professionisti può rappresentare una spesa particolarmente esosa. Per questo motivo, abbiamo stilato una guida pratica ai prodotti detergenti ideali per lavare il cane in casa a seconda delle esigenze e delle caratteristiche dell’animale. Prima di addentrarci nello specifico, però, occorre apporre le giuste premesse.

La speranza di trovare prodotti professionali simili o uguali a quelli che utilizzerebbe il personale specializzato in toelettatura nei normali negozi sarà presto disillusa. I produttori, infatti, proteggono l’esclusività di determinate formule, non rendendo determinati prodotti disponibili al consumo di massa. In ogni caso, bisognerà focalizzarsi sulla ricerca di uno shampoo per cani di buona qualità, in grado di detergere a fondo senza, però, risultare aggressivo.

Un buon shampoo aiuta e fortifica il pelo dell’animale, senza irritarlo. È consigliabile, per un uso corretto e al fine di evitare inutili sprechi di detergente, mischiare lo shampoo per cani all’acqua in un recipiente, per poi distribuirlo uniformemente sull’animale con l’ausilio di una spugna. Per accorgersi dell’effettiva efficacia del prodotto, non bisognerà fare altro che individuare la schiuma da esso generata.

La sua presenza, infatti, sarà sinonimo di una buona pulizia dell’animale che, qualora dovesse risultare troppo sporco, potrà essere soggetto a più applicazioni, due di solito, al fine di eliminare completamente qualunque traccia di polvere o residui di terra dal mantello. Esistono diversi tipi di shampoo per cani a seconda delle caratteristiche del pelo degli animali. Per questa ragione, è bene tenere un occhio di riguardo sulle diciture in etichetta, al fine di utilizzare il prodotto migliore per le esigenze del proprio amico a quattro zampe.

Balsamo e maschere nutritive sono fondamentali dopo aver pulito il mantello del cane con lo shampoo. Questi tipi di prodotti aiuteranno a ripristinare il film della cute, evitando secchezza, forfora e dermatiti. Non si tratta, dunque, di un trattamento opzionale, ma di un obbligo per salvaguardare la salute del pelo dell’animale.

Un consiglio finale per prendersi cura del proprio cane a dovere può essere quello di districare i nodi del pelo che, in alcune razze, sono una vera e propria costante. Questo è, ovviamente, possibile spazzolando ogni giorno il mantello dell’animale con un pettine che presenti denti larghi e stretti. Esistono, comunque, prodotti dedicati a prevenire la formazione di nodi, da applicare giornalmente sul pelo del cane al fine di fornirgli maggiore nutrizione e la protezione che necessità da questo tipo di fastidio. Adesso, saprete come prendervi perfettamente cura del vostro cane che potrà sfoggiare un mantello brillante ed un aspetto raggiante.