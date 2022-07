Un lettore: "Ma allo stadio Pozzo di Biella l'emergenza idrica non c'è?"

"Ma questa crisi d'acqua c'è o non c'è? nei giorni scorsi allo stadio Biella gli idranti viaggiavano che è un piacere". E' la domanda che si è posto un lettore.

Pronta la risposta dell'assessore allo Sport Giacomo Moscarola: "E' chiaro che l'emergenza idrica c'è, ma prima di tutto naturalmente non è usata acqua potabile, l'acqua che usiamo per mantenerlo in buono stato è di un pozzo a servizio dell'impianto. E secondariamente, se non dovessimo bagnarlo ci servirebbero 400 mila euro per renderlo di nuovo terreno da gioco".