Da Caffetteria Interno 21 le colazioni di Annalisa e Barbara sono naturali e genuine come a casa

La colazione è considerata il pasto più importante della giornata; lo è non soltanto per ciò che si mangia, ma anche per come ci si approccia nelle prime ore del giorno, perché svegliarsi con il piede giusto può influenzare positivamente anche tutte le ore successive, fino a sera.



La Caffetteria Interno 21, nel campo delle colazioni preparate “come in casa”, è un’esperta: una volta varcato il cancello d’entrata, il grande giardino esterno vi accoglierà in un ambiente in cui si respirano pace e tranquillità; posizionata nel centro città, oltre alla comodità di trovarsi nel cuore di Biella, a caratterizzare le sue colazioni sono gli ingredienti utilizzati: vengono prediletti prodotti a km 0, come lo yogurt del caseificio Valle Elvo, che si può unire a semi, cereali, miele biologico e frutta fresca; oppure si può gustare una torta artigianale preparata da Annalisa e bere un gustoso smoothies di frutta fresca preparato sul momento con ingredienti scelti dal cliente, senza dimenticare gli estratti di frutta e verdura di stagione con l’aggiunta di erbe di montagna – equilibrati nel gusto e nel sapore – preparati ogni giorno da Elisa.





Caffetteria Interno 21 si trova in Via Marconi 21 a Biella (giardino Fondo Edo Tempia).

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 15:00.

Per info: (Cell.) 351 7458514

Pagina Facebook: www.facebook.com/Interno-21-Caffetteria-107893966218813

Pagina Instagram: www.instagram.com/caffetteriainterno21