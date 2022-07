Casapinta: Che bella sorpresa per gli sposi che hanno celebrato l'anniversario!

La Festa Patronale di Casapinta, celebrata oggi 17 luglio, è stata l'occasione per dodici coppie di festeggiare gli anniversari di matrimonio come consuetudine. A sorpresa l'arrivo del Vescovo di Biella, Mons. Farinella, che ha voluto portare personalmente i propri auguri ai festeggiati. E dopo la Sacra Messa un pranzo benedetto nella sede degli Alpini che come sempre, molto attivi in paese, si sono prodigati per rendere la giornata un momento di amicizia, allegria e condivisione.