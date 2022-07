Calcio, il Vigliano si presenta: “Lavorare tutti assieme per crescere e fare il salto di qualità” FOTO

Lavorare tutti assieme per crescere e fare il salto di qualità. Questo il grande obiettivo che FC Vigliano si prefigge per la prossima stagione sportiva mantenendo ben saldi i valori che la caratterizzano: volontà, abnegazione, passione e unità d'intenti. Concetti ribaditi nella conferenza stampa andata in scena nella giornata di ieri, sabato 16 luglio, alla Pasticceria Daniele di Vigliano Biellese, volta a presentare i volti nuovi (e confermati) della società e della compagine giallorossa.

A prendere la parola, il presidente Paolo Daniele che, dopo aver enunciato i traguardi fin qui raggiunti, ha dichiarato quanto segue: “Qui c'è la volontà di strutturare qualcosa di importante per il nostro territorio. Stiamo operando con persone serie e volti nuovi si sono aggiunti con stimoli rinnovati per portare ancor più linfa e il loro bagaglio di esperienza. A Vigliano è imprescindibile dare il massimo. Sempre e comunque, in ogni circostanza. Giochiamo uniti per vincere assieme e lavorare con la massima serietà”.

Concorde il direttore generale Fabrizio Alandi: “Siamo ambiziosi, si agisce per crescere e far bene. Anno dopo anno, stagione dopo stagione. Prima squadra e Juniores lavoreranno insieme per raggiungere traguardi importanti. La società punta a migliorare sotto ogni singolo aspetto. Sarà fatto il necessario per compiere quel passo necessario e accrescere ancor di più”. Presente, oltre a dirigenti e giocatori (42 tra prima squadra e Juniores), anche il nuovo staff tecnico guidato da mister Alessandro Giraulo desideroso, fin dai primi giorni del suo arrivo a Vigliano, di incontrare l'organico giallorosso: “Sono di poche parole, lascio che sia il campo a parlare. Ma sono una persona ambiziosa e, come la società, so benissimo cosa voglio raggiungere. Per farlo, occorre dimostrare professionalità e massima disponibilità. Dobbiamo essere squadra e gruppo: è fondamentale per ottenere grandi risultati”.

La prima squadra comincerà la preparazione il prossimo 17 agosto per meglio affrontare le sfide che verranno. Di seguito, l'intero organigramma della sezione calcio della Polisportiva FC Vigliano. Oltre al presidente Daniele e al dg Alandi, si uniscono: Gabriele Zanin (direttore sportivo), Dario Angiono (responsabile organizzativo e team manager della 1° squadra), Tiziano Daniele (segretario generale), Simone Casalicchio (segretario sportivo), Fiorenzo Ridolfi (responsabile tecnico) e Piero Guercio (magazziniere). A mister Giraulo sono affidate le redini della prima squadra, affiancato da: Giuseppe Perrucci (allenatore portieri anche per la Juniores), Michele Ponente (preparatore atletico) e Lino Danese (dirigente accompagnatore). Infine, la Juniores sarà guidata dal tecnico Salvatore Minardi, insieme a: Simone Chinotti (dirigente), Michael Pozzato (preparatore atletico) e Cristian Simonini (massaggiatore).