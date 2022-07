Cavaglià, al Concerto d’estate anche la banda musicale di Salussola

Si avvicina la serata musicale organizzata dalla Filarmonica di Cavaglià, in collaborazione con il Comune e facente parte dell’evento “Luglio in villa”. Il Concerto d’estate avrà luogo sabato 23 luglio, presso i giardini di villa Salino, a partire dalle ore 21.



Per l’occasione, si esibirà anche la banda musicale di Salussola, ospite della serata.